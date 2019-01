Jazz & Pop - AufnahmePrüfungsCheck

Der APC findet als Folge individueller Beratungen im Takt von 20 Minuten statt.Die Beratung umfasst die Themen:

Aufnahmeprüfung Theorie und Gehörbildung

Aufnahmeprüfung Pflichtfach Klavier

Allgemeine Fragen zu Aufnahmeprüfung und Studium

Der APC richtet sich an Bewerber für

den Studiengang Bachelor Jazz & Pop

das Verbreiterungsfach Jazz (im Rahmen des Studiums Schulmusik)

Ein Vorspiel im künstlerischen Hauptfach ist beim APC nicht möglich.

Die Anmeldung per E-Mail an Prof. Rainer Tempel muss bis 6 Tage vor dem APC erfolgt sein, die individuelle Beratungszeit wird in der Antwort mitgeteilt.

Nicht vorgesehen ist beim APC die Beratung für die Studiengänge

Master Jazz

Master Instrumentalpädagogik (mit einem Hauptfach Jazz)

Bachelor Gymnasiales Lehramt Musik (mit einem Hauptfach Jazz)

Elementare Musikpädagogik (mit einem Hauptfach Jazz)

Fragen zu diesen Studiengängen sind aber jederzeit per E-Mail an Prof. Rainer Tempel möglich: rainer.tempel(at)hmdk-stuttgart(dot)de

Anmeldung bis zum 24. Januar 2019