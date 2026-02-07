Taucht in die Welt der Chansons ein, erspürt ihre Poesie und lernt die Charakterköpfe, die sie auf die Bühne brachten, mit Asmar Nadzahfova kennen. Das liedhafte musikalische Genre beeinflusste auch den Jazz, und das nicht nur in Paris. Louisa Edel singt im Jazz Salon Olivia Dean Vol. 2. Mit den letzten Grammys geht ihre Musik – jazziger Soul mit überraschender Finesse im Text – durch die Decke. Am Klavier: Rainer Tempel.

Im Kulturcafé gibt es am Abend Quiches in Moll und passende Bio-Kaltgetränke. Der künstlerische Part des Abends finanziert sich auf Spendenbasis.