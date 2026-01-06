Jazz-Session im Cave 61

bis

Jazzclub CAVE 61 in der Zigarre Jazzclub Weststraße 28, 74072 Heilbronn

Der Jazzclub Cave 61 Heilbronn lädt Musiker*innen zur offenen Bühne und Jazz Session ein.

Die Leitung der Session hat Stefan Günther, der seine Erfahrungen als Sessionleiter der Jazzclubs in Ettlingen und Karlsruhe mitbringt.

Fester Bestandteil bildet eine Rhythmusgruppe bestehend aus Stefan Günther (Drums, Leitung), N.N. (Kontrabass) und N.N. (Piano), die auch die Session eröffnen wird.

Also liebe Jazzer*innen: Instrumente, Stimme, ggf. auch Noten mitbringen und gespannt darauf sein, was passiert.

Backline (Flügel, Schlagzeug, Gitarren- und Bassverstärker) ist vorhanden.

Musikbegeisterte dürfen sich auf lebhafte und spannende Begegnungen freuen.

Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Info

Jazzclub CAVE 61 in der Zigarre Jazzclub Weststraße 28, 74072 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Jazz-Session im Cave 61 - 2026-02-23 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Jazz-Session im Cave 61 - 2026-02-23 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Jazz-Session im Cave 61 - 2026-02-23 19:30:00 Outlook iCalendar - Jazz-Session im Cave 61 - 2026-02-23 19:30:00 ical

Tags