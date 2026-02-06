Jazz Society Stuttgart präsentiert: Albe Mayer-Mikosch & Groove Combination

Arbeitet als Gitarrist und Sänger sowie als Komponist und Arrangeur.

Er ist „Allrounder“ und somit in den Genres Jazz, Pop, Soul, Blues... etc. zuhause.

Er war Gründungsmitglied der legendären Rock-Jazz-Formation „RE“ mit der er den 1. Preis der Deutschen Phonoakademie in der Sparte Jazz gewann.

Die Band Groove Combination - mit überregional bekannten Musikern - präsentiert sich mit einem fulminanten Groove Jazz Special aus den Genres Rhythm & Blues und Swing.

Die vielfältigen Erfahrungen welche die Bandmitglieder in diversen Bands und Genres gemacht haben fließen ein in besonders ausgecheckte Arrangements und jeder Spieler kann sich dabei frei entfalten.

Im Programm sind groovige Songs von z.B.: Al Jareau, Curtis Stigers und Bill Evans - aber auch balladeskes von Diana Krall, The Beatles oder Keb Mo – ebenso sind Eigenkompositionen der Spieler zu hören.

Albe Mayer-Mikosch - Gitarre

Ull Möck - Piano

Dirk Blümlein - Bass

Michael Kersting - Drums