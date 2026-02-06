Jazz Society Stuttgart präsentiert: Albe Mayer-Mikosch & Groove Combination

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Arbeitet als Gitarrist und Sänger sowie als Komponist und Arrangeur.

Er ist „Allrounder“ und somit in den Genres Jazz, Pop, Soul, Blues... etc. zuhause.

Er war Gründungsmitglied der legendären Rock-Jazz-Formation „RE“ mit der er den 1. Preis der Deutschen Phonoakademie in der Sparte Jazz gewann.

Die Band Groove Combination - mit überregional bekannten Musikern - präsentiert sich mit einem fulminanten Groove Jazz Special aus den Genres Rhythm & Blues und Swing.

Die vielfältigen Erfahrungen welche die Bandmitglieder in diversen Bands und Genres gemacht haben fließen ein in besonders ausgecheckte Arrangements und jeder Spieler kann sich dabei frei entfalten.

Im Programm sind groovige Songs von z.B.: Al Jareau, Curtis Stigers und Bill Evans - aber auch balladeskes von Diana Krall, The Beatles oder Keb Mo – ebenso sind Eigenkompositionen der Spieler zu hören.

Albe Mayer-Mikosch - Gitarre

Ull Möck - Piano

Dirk Blümlein - Bass

Michael Kersting - Drums

Info

16390_425333660886243_1740411151_n.jpg
Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Jazz Society Stuttgart präsentiert: Albe Mayer-Mikosch & Groove Combination - 2026-06-02 20:30:00 Google Yahoo Kalender - Jazz Society Stuttgart präsentiert: Albe Mayer-Mikosch & Groove Combination - 2026-06-02 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Jazz Society Stuttgart präsentiert: Albe Mayer-Mikosch & Groove Combination - 2026-06-02 20:30:00 Outlook iCalendar - Jazz Society Stuttgart präsentiert: Albe Mayer-Mikosch & Groove Combination - 2026-06-02 20:30:00 ical

Tags