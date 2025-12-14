Jazz Society Stuttgart präsentiert: Fast Eddy’s Blue Band

FAST EDDY’S BLUE BAND wurde 1990 von dem in London geborenen Bluesrock-Sänger Eddy Wilkinson ”The Voice from London” gegründet. Ihr unverwechselbarer Stil wird geprägt von mitreißendem, dynamischen Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk. Getragen von Eddys unverwechselbarer und ausdrucksstarker Stimme – Blues, der aus der Seele kommt – und seinem Bühnenauftritt ist jede Show ein Feuerwerk aus Humor, Leidenschaft und musikalischer Power.

Eddys eigene Songs, deren Anzahl ständig wächst, spiegeln Einflüsse aus seinen Lebensstationen in USA, in Sydney/Australien und nicht zuletzt seinen unzähligen Touren in Deutschland, Schweiz, Frankreich und Europa wider. Viele dieser Songs stehen im festen Repertoire der Band und sind auch auf den CDs vertreten. Bislang wurden vier Studio-CDs und eine Live-CD produziert: “Blues Club”, “Blues Hunter”, “Honesty”, “Milestone On The Highway 1994” und “One Step Ahead Live”. Eine weiterere Band CD “Best Of 25 Years – Blues & Songs” mit der Plattenfirma Stormy Monday Records ist am 15. Februar 2015 erschienen

Fast Eddy Wilkinson - Guitar/Vocals

Jürgen Würsche - Guitar

Uwe Jesdinsky - Bass

Jörg Schäfer - Drums