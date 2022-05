Jazz Society Stuttgart präsentiert: Flowin Tension

Flowin Tension spielt Kompositionen des Schlagzeugers Christoph Müller.

In seinem Schaffen verknüpft Christoph Müller traditionelle brasilianische Musik mit Elementen des Jazz, um neue musikalische Möglichkeiten auszuloten. Er lebte in einem Studienaufenthalt in Salvador da Bahia (Brasilien), um diese aufregende Musik und Kultur kennenzulernen.

Nach seiner Rückkehr gründete er die Band Flowin Tension, um die von seinem Aufenthalt in Brasilien inspirierten Eigenkompositionen auf die Bühne zu bringen.

Aus den Melodien für die Seele und den faszinierenden Rhythmen spricht die Liebe zur brasilianischen Lebensfreude. Der Hörer ist schnell davon überzeugt, dass das Mystische an dieser Musik der stetige Wechsel zwischen musikalischem Fluss (flow) und Spannung (tension) ist.

Paul Andrew - Saxophon

Andreas Skandy - Klavier

Alexander Broschek - Bass

Robert Pfankuchen - Percussion

Christoph Müller - Schlagzeug