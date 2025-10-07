Jazz Society Stuttgart präsentiert: Gernot Ziegler’s MoHo III

MoHo III ist die dritte Auflage der Band Mobile Home. Nachdem der eigentliche Neustart der zum Quartett gewachsenen Band Anfang 2020 durch die Pandemie jäh zum erliegen kam, gibt es nun, 5 Jahre später eine Reprise. Neue und bisher unveröffentlichte Kompositionen des Leaders sollen das nächste Album füllen, welches für 2025 in Planung ist. Mit dabei sind der brasilianische Gitarrist Bruno Frey Nascimento und Zieglers langjährigen Weggefährten und Freunde, Gernot Kögel am Bass und Matthias Füchsle am Schlagzeug.

Die Band präsentiert authentische eigene Kompositionen des Leaders mit einem Schwerpunkt auf Melodien, Grooves und klaren Strukturen, die dennoch reichlich Freiheit für ausgedehnte Improvisationen bieten. War bei den Simple Songs bzw. Four Gee meist der Blues, ein erdiger Sound und eher einfachen Strukturen die Basis, wird es nun wieder synthesizerorientierter und etwas komplexer. Ziegler wendet sich dem aktuellen Fusion-Jazz mit seiner ganz eigenen Note zu. Ein kräftiger Puls, elektrifizierte Sounds von Rhodes und Synthesizer, melodiöse Themen von E-Gitarre über ungeraden Metren und mitreißendes improvisatorisches Interplay prägen das neue Programm der Band.

Gernot Ziegler - Keyboards

Bruno Frey Nacimento - Gitarre

Gernot Kögel - Bass

Matthias Füchsle - Schlagzeug