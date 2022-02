Jazz Society Stuttgart präsentiert: Knebo Guttenberger & Band

Knebo Guttenberger, ehemals Sänger der Guttenberger Brothers, ist ein smarter Crooner in der Traditionslinie von Frank Sinatra, in Deutschland repräsentiert durch Roger Papst oder Jeff Cascaro.

Angejazzter Pop oder smoother Popjazz mit Gesang — zumeist in deutscher Sprache — zwischen Swing und Mainstream zeichnen das Profil der Knebo Guttenberger & Band aus. Unterstützt wird Knebo von dem fabelhaftem bekannten Stuttgarter Pianisten Frank Eberle so wie der in sindelfinger Bassisten Branko Arnsek am Schlagzeug Felix Schrack so wie kein anderer am Saxophon als Stefan Koschitzki. Wer einen wundervollen jazz Abend erleben will sollte sich das nicht entgehen lassen !!

Knebo Guttenberger - Vocals/Gitarre

Frank Eberle - Piano

Branko Arnsek - Bass

Felix Schrack - Drums

http://www.jazz-society-stuttgart.de/

http://www.digitaljazzclub.de/