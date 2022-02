Jazz Society Stuttgart präsentiert: Song Yi Jeon – „East meets West“ feat. Jakob Bänsch

Es passiert nicht alle Tage, dass sich zwei koreanische Jazzmusikerinnen auf der anderen Seite der Welt begegnen, ganz weit weg von ihrer Heimat, in Deutschland, und sich musikalisch auf anhieb bestens verstehen.

Die in Graz (klassische Komposition) und Boston (Jazzgesang) ausgebildete Sängerin Song Yi ist stark von instrumentaler Jazzmusik beeinflusst. Ihre raffinierten Kompositionen haben mit ihrem charakteristischen „East meets West“-Sound eine klare musikalische Ausrichtung. Dieser spezielle Sound machte sie schnell unverwechselbar und wurde u.a. mit Stipendien wie dem Billboard Endowed Scholarship und dem Quincy Jones Scholarship by CJ company belohnt.

2015 nach ihrem Debüt Konzert im Blue Note New York veröffentlichte sie ihr erstes Album "Movement Of Lives" mit ihrem Quintett. Nach ihrem Umzug in die Schweiz nahm sie am Künstlerprogramm "FOCUSYEAR" am Jazzcampus in Basel teil und trat u.a. mit Ambrose Akinmusire, Julian Lage, Wolfgang Muthspiel und Billy Childs auf.

Heute Abend wird sie mit der Pianistin Gee Hye Lee und deren langjährigen musikalischen Weggefährten Joel Locher am Kontrabass und Torsten Krill am Schlagzeug die Lieder ihrer Heimat und eigene Kompositionen präsentieren.

Mit dabei ist der Ausnahme-Trompeter und Arrangeur Jakob Bänsch. Der vielversprechende Newcomer ist mit seinen gerade mal 18 Jahren eines der jüngsten Mitglieder des Bundesjazzorchesters.

Song Yi Jeon - Vocals

Jakob Bänsch - Trumpet

Gee Hye Lee - Piano

Joel Locher - Bass

Torsten Krill - Drums

