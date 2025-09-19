Jazz Society Stuttgart präsentiert: Markus Harm Quartett

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Mit Andreas Feith, Martin Gjakonovski und Vladimir Kostadinovic vereint Harm drei der angesagtesten Jazzmusiker zu seinem Quartett.

Die vier Virtuosen kreieren einen unverwechselbaren Bandsound, geprägt von jahrzehntelanger Spielerfahrung und getragen von intuitiver und risikofreudiger Improvisation auf höchstem Niveau.

Ihr aktuelles Album „Out in Space“ wurde im August 2024 bei Challenge Records/Double Moon Records veröffentlicht.

Markus Harm - Altosax/Sopranosax

Andreas Feith - Piano

Martin Gjakonovski - Bass

Vladimir Kostadinovic - Drums

