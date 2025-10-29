Jazz Society Stuttgart präsentiert: No School Like Old School

Mit Lukas Jochner an der Posaune und Alexander Bühl am Tenorsaxophon treffen sich zwei Brüder im Geiste. Optisch kaum zu verwechseln, sind sie sich musikalisch doch zum verwechseln ähnlich. Beide spielen leidenschaftlich gerne Straight Ahead Jazz im Stile von Stan Getz & J.J. Johnson, Al Cohn & Bob Brookmeyer, John Coltrane & Curtis Fuller.
Mit Moritz Langmeier am Piano, Andrey Tatarinets am Bass und Johannes Hamm am Schlagzeug garantiert das einen Swingabend der Extraklasse - No School Like Old School.
Alexander Bühl - Tenorsaxophone
Lukas Jochner - Posaune
Frank Eberle - Piano
Andrey Tatarinets - Bass
Pat Beutler - Drums