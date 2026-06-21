Jazz Society Stuttgart präsentiert: The Broadway Cowboys

Die Broadway Cowboys um den Sänger und Gitarristen Rudie Blazer und den Gitarrenvirtuosen Frank Wekenmann begeistern mit ihrer eigenen Variante des Western Swing – einer Mischung aus Swing und Country mit tiefen Wurzeln im Blues der 30er und 40er Jahre. Diese Musik entstand in den Tanzhallen von Texas und Oklahoma und wurde die angesagte Wochenendunterhaltung für Öl- und Landarbeiter in den späten 1930er Jahren.

Die hochkarätig besetzten Broadway Cowboys bringen diese Musik für gute und für schlechte Zeiten, für das Suchen nach den Tränen im Bier und für die großartige Gelegenheit, die Tanzschuhe aus der Kiste zu holen, zurück auf die Bühnen der Welt!

It don´t mean a thing, if it ain´t got that swing!

Rudie Blazer - Gesang/Gitarre

Frank Wekenmann - Gitarre/Gesang

Joscha Glass - Kontrabass

Dieter Schumacher - Schlagzeug