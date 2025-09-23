Jazz Society Stuttgart präsentiert: Woman in Swing Part 1

Ein außergewöhnlicher Abend über die Frauen des Jazz und Swing der 30er bis 50er Jahre, präsentiert von einer rein weiblichen Besetzung. In Volume 1 werden unter anderem die Künstlerinnen Mary Lou Williams, Dorothy Fields und Valaida Snow vorgestellt. Vorschau: Part 2 findet am 11.11. statt.
Lena Holldorf - Gesang
Ruth Sabadino - Saxophon
Sabrina Buck - Trompete
Natalia Rose - Gitarre
Stephi Zimmermann - Piano
Judith Goldbach - Kontrabass
Lisa Wilhelm - Schlagzeug
Info
Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik