Jazz Society Stuttgart präsentiert: Woman in Swing Part 1

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Ein außergewöhnlicher Abend über die Frauen des Jazz und Swing der 30er bis 50er Jahre, präsentiert von einer rein weiblichen Besetzung. In Volume 1 werden unter anderem die Künstlerinnen Mary Lou Williams, Dorothy Fields und Valaida Snow vorgestellt. Vorschau: Part 2 findet am 11.11. statt.

Lena Holldorf - Gesang

Ruth Sabadino - Saxophon

Sabrina Buck - Trompete

Natalia Rose - Gitarre

Stephi Zimmermann - Piano

Judith Goldbach - Kontrabass

Lisa Wilhelm - Schlagzeug

