Jazz um 11

Das großartig eingespielte Jazztrio "Stuttgart Connection" und der international renommierte Stepptänzer Kurt Albert, der völlig frei zur live Musik improvisieren kann, entfachen ein rhythmisches Feuerwerk, das vervollständigt wird durch die Melodien des in Tubingen wohlbekannten Saxophonisten Olaf Schönborn.

Ganz egal ob sie Standards, Blues und Soultitel interpretieren: Der Spaß und die Energie der Improvisation wird nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar und vorallem spürbar.

"Wenn von Steptanz die Rede ist, denkt man an die glanzvoll inszenierten Filmauftritte von Ginger Rogers, Fred Astaire und Gene Kelly, oder an Tanzeinlagen von Catarina Valente und Silvio Francesco in deutschen Filmen und Bühnenshows.

Doch ein Jazzprojekt "Tap and Dance", wie es in den USA heißt, ist hierzulande eher eine Seltenheit. Aber jetzt hat die Gruppe aus Heidelberg den Stepptanz in ein Jazz-Konzept integriert. Ein solches Projekt ist, zumindest in Deutschland, wahrscheinlich einmalig." (SWR2)