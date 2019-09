Jazz & Klassik Tage

Die Tübinger Jazz und Klassiktage sind ein nicht zu überhörendes Forum der regionalen Musikszene für Jazz und Klassik in ihrer ganzen Bandbreite. Verschiedenste Räume der Stadt werden alljährlich zum Klingen gebracht, so auch das LTT als Kooperationspartner, wo jedes Jahr u.a.das Eröffnungskonzert stattfindet, was im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums des Raschèr Saxophone Quartets steht. Darüber hinaus findet mit „Die Magie der Zauberflöte“ erstmals ein Kinderkonzert im Saal des LTT statt – ein Konzert für die ganze Familie und ein intelligenter Spaß für Klassikeinsteiger ab fünf Jahren.