Jazz- und Klassiktage: "Sinatra und eigenes Feines"

Ein Konzertabend zwischen Klassikern und neuen Klangwelten.

Unter dem Titel „Sinatra und eigenes Feines!“ erwartet Sie ein stilvoll gestalteter Abend, der dem musikalischen Erbe Frank Sinatras ebenso Raum gibt wie zeitgenössischen Arrangements und Eigenkompositionen.

Klaus-Dieter Mayer und Isabelle Blaubäum interpretieren gemeinsam mit der Pop & Swing Concert BandGomaringen bekannte Sinatra-Titel, ergänzt durch fein ausgewählte Jazzstandards und eigene Werke – in neuen musikalischen Farben und mit großer stilistischer Bandbreite.

Die musikalische Leitung liegt bei Eberhard Budziat, Benjamin Gerny und Samuel Restle – letzterer Träger des Jazzpreises Baden-Württemberg 2025. Ihre Handschrift prägt das Programm mit individuellen Arrangements, kreativen Bearbeitungen und originellen Kompositionen.

Durch das Konzert führt Klaus-Dieter Mayer als Conférencier – mit feinem Gespür für die Musik, charmanten Übergängen und kleinen Einblicken in Hintergründe und Geschichten.