Jazz- und Latinnight mit Claudia Carbo

Beliebte Swingtitel aus den Vierziger Jahren … und Bossa Novas, Boleros, Tangos …

Jazz- und Latino-Klänge zaubern Sommerstimmung und gute Laune: Die Jazz- und Latinsängerin kommt wieder ins Theaterhaus, um ihr breites Spektrum von Jazz- und Latintiteln zu präsentieren.

Die in Peru aufgewachsene Claudia Carbo singt das komplette Spektrum des Latin-Jazz.

Mit ausdrucksvoller Stimme erzählt sie in ihren Liedern alltägliche Geschichten. Ihre Improvisationskunst, ihre wandlungsfähige Stimme und ihre Authentizität machen sie zur gefragten Künstlerin führender Jazzclubs. Bekannt für ausgefallene Phrasierungen und Arrangements singt sie Jazztitel der Swing-Ära mit sinnlicher Leidenschaft und temperamentvoller Verve sowie das komplette Spektrum des Latin Jazz. Dabei wandelt sie ihre Stimme, passt sie den Titeln an und verleiht so den Swingtiteln aus der Duke Ellington-Ära und den Boleros aus der Tradition des „Buena Vista Social Club“ oder den Bossa Novas aus Brasilien einen jeweils speziellen Charakter.

„Mit Latino-Charme, Lebensfreude und einer schwungvollen Performance sind ihre Konzerte geprägt von musikalischer Leidenschaft und sinnlicher Ausstrahlung …“, schwärmt die Stuttgarter Zeitung.

Begleitet wird sie von Frank Eberle. Der versierte Pianist und „Jugend Musiziert“-Preisträger studierte in Würzburg und Mannheim und war lange Mitglied des BundesJazzOrchesters unter der Leitung von Peter Herzbolzheimer. Der Dozent der Musikhochschule Nürnberg begleitet seit Jahren Jazzgrößen wie Johannes Enders, Charly Antolini, Charles Davis u.v.a.

Am Bass spielt Joel Locher. Der Virtuose am Bass studierte zunächst klassischen Kontrabass und spielte bei der Bachakademie Stuttgart und bei den Stuttgarter Philarmonikern. Seine Passion für den Jazz baute er immer weiter auf und ist seit vielen Jahren unterwegs mit Koryphäen wie Bireli Lagrene; Pee Wee Ellis, Scott Hamilton, und diversen Gypsy Jazz Formationen. Mit Claudia Carbo arbeitet er seit 2002 zusammen.

Freuen Sie sich auf einen schwungvollen Swing- und Latin-Abend!