Jazz- und Latinnight mit Claudia Carbo

Jazz- und Latino-Klänge zaubern Sommerstimmung und gute Laune: Die Jazz- und Latinsängerin präsentiert ihr breites Spektrum von Jazz- und Latintiteln.

Die in Peru aufgewachsene Claudia Carbo singt das komplette Spektrum des Latin-Jazz.

Mit ausdrucksvoller Stimme erzählt sie in ihren Liedern alltägliche Geschichten. Ihre Improvisationskunst, ihre wandlungsfähige Stimme und ihre Authentizität machen sie zur gefragten Künstlerin führender Jazzclubs. Bekannt für ausgefallene Phrasierungen und Arrangements singt sie Jazztitel der Swing-Ära mit sinnlicher Leidenschaft und temperamentvoller Verve sowie das komplette Spektrum des Latin Jazz. Dabei wandelt sie ihre Stimme, passt sie den Titeln an und verleiht so den Swingtiteln aus der Duke Ellington-Ära und den Boleros aus der Tradition des „Buena Vista Social Club“ oder den Bossa Novas aus Brasilien einen jeweils speziellen Charakter.

Besetzung

Claudia Carbo | voc

Frank Eberle |piano

Yaron Stavi | bass

www.jazzclub-ludwigsburg.de

Reservierungen unter info@jazzclub-ludwigsburg.de