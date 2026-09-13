Jazz-Weekend: Lukas DeRungsTrio

Das Piano-Trio, geprägt durch Koryphäen wie Bill Evans und Brad Mehldau, ist bis heute eine der beliebtesten Besetzungen im Jazz.

Dieser Besetzung widmen sich die drei Weggefährten Lukas DeRungs am Klavier (Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2024), Johannes Hamm am Schlagzeug (Masterstudium in New York) und Jan Dittmann am Kontrabass (Jazz-Master in Basel). Alle drei sind versierte Spieler, die sich auf ihre Weise mit der Jazz-Tradition beschäftigen und ihren eigenen Sound entwickelt haben. Mit Spontaneität und Spielfreude interpretieren sie bekannte Standards und eigene Kompositionen und führen mit humorvoller Moderation durchs Konzert.