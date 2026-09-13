Jazz-Weekend: SANGEE

In dem Duo SANGEE begegnen sich die Pianistin Gee Hye Lee und der Saxofonist Alexander Sandi Kuhn zu einem intimen musikalischen Dialog.

Sie greifen auf ihre gemeinsamen Erfahrungen zurück und stellen ein speziell arrangiertes Programm aus Eigenkompositionen und Arrangements vor, welches mit ihrer unverkennbaren musikalischen Handschrift versehen ist. Musik mit Seele und Tiefgang, die berührt und ins Ohr geht! Beide wurden für ihre künstlerische Arbeit bereits mit dem renommierten Baden-Württembergischen Landesjazzpreis ausgezeichnet.