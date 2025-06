Jazz & Wein am Neckarstrand

Wein & Jazz am Neckarstrand verspricht einen genussvollen Sommerabend in entspannter Atmosphäre direkt am Wasser. In Kooperation mit den Fellbacher Weingärtnern wird eine exklusive Open-Air-Weinprobe angeboten. Die Gäste haben die Möglichkeit, ausgewählte Weine zu verkosten und dabei mehr über die jeweiligen Sorten zu erfahren.

Für die musikalische Atmosphäre sorgt die Band Sunset Deluxe, die mit ihrem vielseitigen Live-Jazz-Programm den Abend stilvoll untermalt. Der Neckarstrand verwandelt sich an diesem Abend in eine besondere Genusskulisse – mit Wein, Musik, Sommerflair und entspannter Stimmung.

Die Teilnahme ist nur mit Ticket möglich. Der Eintrittspreis beinhaltet die Weinprobe und das musikalische Rahmenprogramm.