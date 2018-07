"jazz & wine" mit der Iris Oettinger Swing Band

Besetzung: Frank Roberscheuten (cl, sax), Helmut Dold (tp), Martin Giebel (p, arr) Lindy Huppertsberg (b), Iris Oettinger (dr, lead)

Überschäumende Spielfreude und brandheiße Rhythmen zu den bekannten Standards der Hotjazz- und Swing-Ära sind zum Markenzeichen der Musiker um die Schlagzeugerin Iris Oettinger geworden. Dies schreibt die Nürtinger Zeitung anlässlich der Nürtinger Jazztage 2017 und treffender könnte man diese mitreißende Swingband nicht beschreiben. Problemlos verwandelt die Band jedes Ambiente in die Straßen des tiefen Louisianas nach New Orleans. Mardi Gras-Stimmung und karibisches Feeling gepaart mit Swing und Rhythm’n‘Blues sind inklusive.

Es erwarten Sie fetzige Improvisationen, jazzige Vocals und launige Ansagen, kurzum eine Live-Band voll Power, Drive und überschäumender Musikalität mit einer swingenden Leichtigkeit, die Sie nicht stillsitzen lässt.

Und das sind die Musiker:

Frank Roberscheuten kommt aus den Niederlanden und ist einer der gefragtesten Klarinettisten und Saxofonisten. Er ist auf Tourneen in Europa, USA, Neuseeland und Japan. Sein Spiel erinnert an große Meister des Swing wie Coleman Hawkins, Lester Young, Johnny Hodges, oder an traditionelle Klarinettisten wie George Lewis, Barney Bigard oder Edmund Hall. In der Kelter ist er nicht zum ersten Mal zu Gast.

Helmut Dold an der Trompete und Gesang, wohnhaft mitten im schönen Schwarzwald, ist in der Jazz-Szene bekannt durch seine Auftritte mit legendären Bands wie z.B. „Fräulein Mayers Hinterhausjazzer“ und „Bixology“. Er ist aber auch Bandleader eigener Bands. Außerdem ist er noch als Entertainer mit Mundart- Comedy und Musikprogrammen unterwegs.

Martin Giebel, ein feinsinniger Arrangeur und Pianist, ist an vielen Formationen und Projekten beteiligt. So spielte er u.a. bei Hugo Strasser, war Keyboarder des Musicals „Hair“ und ist immer mit vielen namhaften Musikern aus aller Welt unterwegs.

Mrs. „Lady Bass“, Lindy Huppertsberg, ist wohl Europas bekannteste Bassistin. In über 60 Ländern der Welt ist sie schon aufgetreten. Als Mitglied gehört Sie zur Stamm- besetzung der legendären Barrelhouse Jazzband aus Frankfurt. Auch sie ist nicht das erste Mal in unserer Kelter zu Gast.

Iris Oettinger am Schlagzeug ist die Bandleaderin der Formation und wohnt ganz in der Nähe von Denkendorf, in Nürtingen. Mit ihrem Schlagzeugspiel vertritt sie den traditionellen Stil des „Hot“ New Orleans Jazz als auch einen leichten Swingstil. Als Duo „Lady Power“ treibt sie zusammen mit Lindy Huppertsberg die Herren der Frontline an. Sie ist gefragtes Mitglied in mehreren Jazzbands der Stuttgarter Region. Auch überregional ist Iris Oettinger bekannt. So hatte sie Auftritte als Gastschlagzeugerin bei Steve „Bigman“ Clayton, als Special Guest bei der Barrelhouse Jazzband, mit der Pariser Band „Toujours Jeunes et Beaux“ und mit den Bands um den Posaunisten Alexander Katz.