Jazz-Workshop Let´s Jazz

Let’s Jazz – Der Workshop bietet Schüler:innen einen lebendigen Zugang zur Welt des Jazz. Im Mittelpunkt steht das eigene musikalische Erleben: zuhören, kreativ sein, gemeinsam musizieren.

Mit Stimme und Stimmexperimenten, Bewegung, Rhythmusspielen, Improvisation und einfachen musikalischen Formen entwickeln die Teilnehmenden ein Gespür für Ausdruck, Interaktion und Gestaltung im Jazz. In einem gemeinsamen Abschluss wird Jazz gesungen und gespielt – so wird er als kreative Ausdrucksform erfahrbar und die Freude am gemeinsamen Musizieren gestärkt. Ergänzend werfen wir einen Blick auf verschiedene Jazzstile, zentrale Künstler:innen und einen Hauch Jazzgeschichte.

Geschlossene Veranstaltung für Schüler:innen der Mittelschule