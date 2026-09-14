Jazzabella – Vier Bläserinnen

Vier Musikerinnen, ein verblüffend großer Klang und Musik, die sich konsequent jeder Schublade entzieht: Jazzabella gehört zu den spannendsten Formationen der deutschen Jazzszene.

Was dieses außergewöhnliche Quartett auf die Bühne bringt, wirkt größer, dichter und farbenreicher, als man es einer Viererbesetzung jemals zutrauen würde. Mit Trompete, Saxophonen, Posaune, Flöte und Bassklarinette erschaffen Jazzabella einen orchestralen Sound zwischen Jazz, Folk, Groove und kammermusikalischer Feinzeichnung – mal kraftvoll und mitreißend, mal berührend lyrisch.