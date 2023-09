Jazzabella blicken seit ihrer Gründung im Jahr 2016 auf abwechslungsreiche Jahre voller herzerwärmender, charmanter und emotional aufreibender Auftritte zurück. Von Café-Konzerten in intimer Atmosphäre über Engagements auf Veranstaltungen globaler Konzerne bis hin zur Ergänzung größerer Bands als Bläser-Section bedienen Jazzabella ein breites Spektrum an Formaten, Genres und Stilen. So unterschiedlich ihre Engagements dabei ausfallen – sie alle vereint der markante Band-Charakter: Jazzabella stehen für professionelle, niveauvolle Musikunterhaltung, für nahbare Frauenpower – mit einer Prise frechem Charme, immer mit einer besonderen Note.

Die vier Frauen von Jazzabella schaffen es mit Leidenschaft, Blasmusik mit künstlerischer Tiefe zu einer Einheit verschmelzen zu lassen.

Besetzung:

Hannah Maradei Gonzalez - Trompete

Gesa Marie Schulze - Altsaxophon Karoline

Vogt - Posaune Ricarda

Hagemann – Baritonsaxophon