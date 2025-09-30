LJJB_c_Landes-Jugendjazzorchester-Bayern_Foto-Ludwig-Olah_4-3.jpg

Foto: Ludwig Olah

Jazzarise Ansbach

Vom 11. bis zum 31. Oktober wird Ansbach als Gastgeber des reisenden Festivals Jazzarise zur Bühne für Jazz in zahlreichen Facetten. Neben Konzerten gehören auch Workshops, ein Jazz-Brunch, eine Jazz-Messe und ein Musikspaziergang zum Programm.

Info

Ansbach 91522 Ansbach
Konzerte & Live-Musik
bis
