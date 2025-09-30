Jazzarise Ansbach

Vom 11. bis zum 31. Oktober wird Ansbach als Gastgeber des reisenden Festivals Jazzarise zur Bühne für Jazz in zahlreichen Facetten. Neben Konzerten gehören auch Workshops, ein Jazz-Brunch, eine Jazz-Messe und ein Musikspaziergang zum Programm.
