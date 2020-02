JazzArt Plus: Konzert mit ORK

ORK Trio (1. Preisträger Stuttgarter Jazztage 2018) Daniel Roncari (as), Jakob Obleser (b), Jannis Wolff (dr) ORK geht keine Kompromisse ein. Es geht um das pure Spielgefühl, die pure Spiellust und darum, den Weg zu beschreiten, der vor einem liegt. Ohne Umwege. Daniel Roncari, Lucas Klein und Jakob Obleser einen sich in ORK, einer musikalisch-demokratischen Triangel. Durch kleine Klangschnipsel entwickeln die drei in Stuttgart studierenden Musiker improvisierte Gesamtwerke, die ebenso komponiert sein könnten.