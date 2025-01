JazzArtFestival 2025: Christoph Pepe Auer WHITE NOISE

Konzertkreis Triangel präsentiert im Rahmen des JazzArtFestival Christoph Pepe Auers "White Noise" aus Österreich.

2025 wird das neue Album erscheinen!

Christoph Pepe Auer (Saxophon, Klarinette), Michael Tiefenbacher (Piano, Synth.) Christian Grobauer (Schlagzeug) N.N. (Kontrabass)

Ein Sound zwischen Jazz, Pop und elektronischer Musik: Christoph Pepe Auer gilt als einer der interessantesten österreichischen Jazzmusiker. Der Klarinettist, der unter anderem in der Jazz Big Band Graz, dem Vienna Art Orchestra oder im Duo mit Manu Delago spielt oder gespielt hat, lässt sich allerdings kaum allein mit dem Schlagwort „Jazz“ titulieren. Er befindet sich seit über 15 Jahren auf einer Reise, die ihn zu immer neuen Sounds und Klangkombinationen führt. Dabei wandelt er geschickt zwischen Jazz, Pop und elektronischer Musik, nutzt, was ihm über den Weg läuft, findet, erfindet und probiert aus. Das kann ein Murmelspiel sein, das er in jahrelanger Tüftelei zu einem „Pepephon“ ausgebaut und perfektioniert hat oder Musikinstrumente für Kinder, die auf der Bühne zu neuer, unerwarteter Ehre kommen.