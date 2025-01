JazzArtFestival 2025: Enji Erkhem meets Paul Brändle

Das Konzert wird im Rahmen des JazzArtFestivals präsentiert vom Goethe-Institut Schwäbisch Hall, das 2025 sein 60jähriges Jubiläum feiert!

Duo Enji Erkhem (Gesang) - Paul Brändle (Gitarre)

Eine besondere Mischung aus Jazz-, Pop- und Weltmusik bietet dieses in München ansässige Duo: Die mongolische Sängerin Enkhjargal Erkhembayar, kurz: Enji Erkhem, ist ein stimmliches Juwel. Ihr enormer gesanglicher Ausdruck gepaart mit einer lupenreinen Intonation begeistert das Publikum und brachte ihr internationale Aufmerksamkeit.

Enji, wurde 1991 in der Mongolei geboren. Nach einem Abschluss als Musikpädagogin kam Enji ans Goethe Institut Musiklabor Ulan Bator (GMUB), lernte dort Deutsch und reiste für Auftritte mehrmals nach Deutschland. Heute lebt sie in München. Enji arbeitete mit Gitarrist Paul Brändlezusammen bei ihren Alben „Ursgal" und "Ulaan", die auf dem Münchner Plattenlabel Squama erschienen. Darauf sind hauptsächlich eigene Kompositionen von Enji und Gitarrist Paul Brändle zu hören. Traditionelle mongolische Einflüsse treffen auf Jazz- und Popelemente. Paul Brändle fungiert in dieser Formation als kongenialer Begleiter und Solist. Der ganz eigene Stil des Münchner Gitarristen und Komponisten ist auf über zehn Alben dokumentiert und ein fester Bestandteil bei prominenten Bands wie Fazer oder The Rick Hollander Quartet. Die Musik des Duos überrascht durch eine Schwerelosigkeit und Transparenz, die durch das sensible Zusammenspiel beider entsteht. Harmonisch spannend aber nie weltfremd, rhythmisch waghalsig aber immer im Dialog geben sich beide Improvisationen hin, bei denen eines klar wird: Musik ist eine universale Sprache.