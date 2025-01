JazzArtFestival 2025: Eröffnungskonzert mit Pierre Favre und Philipp Schaufelberger

Pierre Favre (Schlagzeug, Percussion) Philipp Schaufelberger (Gitarre).

Das Duo Pierre Favre und Philipp Schaufelberger legte 2022 mit 'Decameron' seine dritte Veröffentlichung vor. Seit über 20 Jahren arbeiten die beiden zusammen.

Der 1937 in der Schweiz geborene Pierre Favre hat die verschiedenen Spielarten der frei improvisierten Musik und des Jazz nachhaltig geprägt, indem er im Laufe der Jahre mit Künstlern wie Chet Baker, Irene Schweizer oder Peter Kowald zusammenarbeitete. Mit seiner 1970 erschienenen LP „Drum Conversation“ gehörte Favre zu einer frühen Gruppe von Schlagzeugern, die das Schlagzeug von seiner Rolle als Begleiter zu einem Soloinstrument machen wollten.

Später baute er diese Arbeit in seinen Schlagzeug-Ensembles aus. Favre bringt diesen entschieden unabhängigen Ansatz eines Solisten in das Konzept des Duos ein, das oft als die höchste und anspruchsvollste Form der Improvisation angesehen wird. In Anlehnung an Boccaccios Dekameron, in dem es um eine Gruppe von Jugendlichen geht, die sich in einer Villa außerhalb von Florenz vor dem Schwarzen Tod schützen und Geschichten austauschen, funktionieren Schaufelbergers und Favres Geschichten am besten, wenn jeder Spieler leicht in seine eigene Richtung abschweift, sozusagen mit einem Ohr auf den anderen hört, während er seinen eigenen Weg durch die Musik geht. Schaufelbergers Sound und sein Improvisationskonzept sind fest in den Begriffen des Jazz verwurzelt, wie man ihn sich in seiner ausgedehntesten und fortgeschrittensten Form aus der Tradition des Great American Songbook vorstellen könnte.

Schaufelberger, der bereits mit Kenny Wheeler, Dewey Redman, Michael Brecker und Barry Guy zusammengearbeitet hat, arbeitet sich auf Decameron durch verschiedene harmonische, melodische oder rein rhythmische Motive und stellt sie Favres Kaleidoskop aus Phrasierung und Farbe gegenüber.