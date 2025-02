JazzArtFestival 2025: Gitarrenduo Schneeberger & Sieber "Gypsi trifft Weltmusik"

„Gypsy trifft Weltmusik“ – Eine Exkursion in die Welt der Saitenklänge mit dem Debut-Album "The Entrance".

Tauchen Sie ein in die betörende Welt von SCHNEEBERGER & SIEBER, wo die magischen Gypsy-Jazz-Klänge von Diknu Schneeberger auf die facettenreiche, weltmusikalische Virtuosität von Alexander Sieber treffen. Diese meisterhafte Verschmelzung zweier Gitarrenwelten entfaltet eine Symphonie aus Herz und Seele. Diknu Schneeberger, gefeiert für sein außergewöhnliches Talent an der Gipsy- Gitarre und bekannt aus seiner bemerkenswerten musikalischen Karriere, die von der Ehrung als Wunderkind bis hin zum Erhalt des renommierten Hans Koller Preises reicht, verwebt mit Alexander Sieber ein Kaleidoskop von Tönen und Rhythmen. Dieses Duo präsentiert ein Repertoire, das reich an herzhaften Eigenkompositionen ist, maßgeschneidert für die erlesene Harmonie zweier Gitarren.

Jeder Ton, jede Melodie, erzählt eine Geschichte, die durch die vielschichtigen Sprachen des Latin, Gypsy oder der klassischen Musik geformt wird. Es ist eine musikalische Erzählung, die lebendig wird in den kunstvollen Fingern der Musiker. Lassen Sie sich entführen auf eine musikalische Reise, die nicht nur das Ohr, sondern auch die Seele berührt. Mit Diknu Schneebergers leidenschaftlichem Spiel, das in seinem vierten Werk ‘Feuerlicht’ als praktisch vollendet gepriesen wird, und Alexander Siebers weltmusikalischer Finesse, erwartet Sie eine Performance, die das Publikum in eine Welt voller Farben und Emotionen entführt.

Diknu Schneeberger | Gitarre / Alexander Sieber | Gitarre