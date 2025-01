JazzArtFestival 2025: Hackensack 4tett - Hommage an Thelonious Monk

Konzertkreis Triangel präsentiert im Rahmen des JazzArtFestival 2025 das Hackensack Quartett mit einer hochkarätigen Besetzung baden-württembergischer Musiker.

Wolfgang Fuhr (Saxophon) Martin Schrack (Piano) Jens Loh (Bass) Felix Schrack (Drums)

Im Fokus des Hackensack 4tett steht die musikalische Präsentation von Thelonious Monk Kompositionen. Der US-amerikanische Pianist Thelonious Monk (1917-1982) hat rund 70 Stücke komponiert, ein wahrer Schatz im Fundus der Jazzliteratur! Er war neben Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Charlie Christian und Kenny Clarke einer der Mitbegründer des Bebops.

Hackensack ist kein schwäbischer Ausdruck, sondern eine Stadt in New Jersey. Dort gab es ein berühmtes Aufnahmestudio mit demselben Namen, dem Thelonious Monk eine Komposition gewidmet hat. Stücke wie Round Midnight, Blue Monk oder In Walked Bud uva sind Wegweiser in der Jazzhistorie. Monk als Pianist und Komponist war und ist nicht greifbar für die Musikanalyse, dazu war er zu sehr Individualist und Eigenbrötler. Und doch kamen viele große Jazzmusiker, wie z.B. John Coltrane, Sonny Rollins und andere zu ihm, wollten von ihm lernen. Beim 18. JazzArt-Festival spielt das Hackensack 4tett, dessen Mitglieder allesamt monksüchtig sind, eine hochinteressante Auswahl an Monkstücken, die man gehört haben muss.