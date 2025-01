JazzArtFestival 2025: Karl Ivar Refseth - Solo Vibraphon "Unfolding"

Karl Ivar Refseth - Vibraphon.

Karl Ivar Refseth war im Rahmen des Landesjazzfestivals mit der Band The Notwist in Schwäbisch Hall. Nun ist er Solo zu Gast! Sein aktuelles Album „Unfolding“ (2024) hat internationale Anerkennung gefunden. Willkommen zu einem magischen "Klangbad-Erlebnis" in der Hospitalkirche mit ihrer fantastischen Akustik und Atmosphäre. Das Vibraphon ist ein ganz besonderes Instrument, mit einem warmen, obertonreichen Klang. Es kann das Gefühl vermitteln, sich in einem zeitlosen Zustand zu befinden. Mit seinem unverkennbaren, persönlichen Sound begeistert der in Lillehammer geborene Karl Ivar Refseth seine Zuhörer.

Der Poet am Vibraphon beeindruckt durch seine konsequente Fokussierung auf vergleichsweise leise Töne, die dem allgegenwärtigen Getöse entschieden entgegentreten. Durch Karl Ivar Refseths außergewöhnliche Spieltechnik, glaubt man verschiedene Instrumente gleichzeitig zu hören. Er bringt die Metallplatten mit Geigenbögen zum Schwingen, nutzt Schlagzeug- und andere Sticks, erzeugt trockene Stakkatos und flüsternde Obertöne. Refseths seelenvolle Musik entspannt, seine klangvollen Melodien mit nordischen Untertönen nehmen uns mit auf eine meditative Klangreise. Mit seinem langen, warmen Nachhall ist die Hospitalkirche perfekt für ein Vibraphon Solo-Konzert. Die historische Umgebung wird die Musik auf ein neuen Nivea heben und den Abend unvergesslich machen