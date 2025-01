JazzArtFestival 2025: LAURA - Cairo Sketches

Geboren aus einer musikalischen Residenz in der Millionenstadt Kairo auf Einladung des Goethe-Instituts, entstand im November 2024 eine neue Band um die Sängerin Laura Kipp.

Seit Jahren arbeiten Bassist und Produzent Jens Loh und sie an gemeinsamen Kompositionen die zwischen jugendlicher Frische und erstaunlicher musikalischer Reife, Jazz, Folk und Popmusik oszillieren. Nach zwei erfolgreichen Debütalben mit ihrem deutsch-französischem Quartett, begibt sich das Duo nun auf neue musikalische Wege, die sie dieses Jahr beim Festival uraufführen werden. Das Projekt lädt auf einen Reise ein, die einen aus der spätwinterlichen Kälte in das Wüstenland Ägypten eintauchen lässt. Das eingespielte Duo Kipp-Loh präsentiert in diesem Rahmen den ägyptischen Oud Spieler Bassem Diaa aus Alexandria, der mit virtuosem Spiel und elektronischen Kniffen die Eigenkompositionen aller Bandmitglieder bereichert und die Finesse traditioneller und moderner orientalischer Musik verkörpert. Zarte Melodien treffen auf orientalische Rhythmen, ägyptische Tradition auf moderne Jazzharmonien, harte Kanten auf weiche Klangbetten, Kairo auf Paris und die deutsche Jazzszene.

Laura Kipp aus Reutlingen wurde durch ein Lob von Quincy Jones bekannt. Ihr Debütalbum „Quiet Land“ erschien 2021, gefolgt von „Sunset Balcony“ 2023. Sie ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Jazz, Pop, Soul und Chanson.

Laura Kipp & Jens Loh feat. Bassem Diaa

Laura Kipp (Gesang) Jens Loh (Bass, Gitarre) Bassem Diaa (Oud, Elektronik)