JazzArtFestival 2025: Tanzen mit der Express Brass Band

25 Jahre Express Brass Band!

Seit einem Vierteljahrhundert ist das Münchner Kollektiv Express Brass Band nun schon mit rund 20 Musiker*innen im internationalen Musik-Kosmos unterwegs: als Straßen-, Hochzeits- und Beerdigungsband, in Konzerthallen, Clubs und auf Festivals. Die Vielzahl der Instrumentalist*innen und Stile – von Jazz, Soul, Afrobeat, New Orleans Brass und Latin bis hin zu funkigen Maghreb-Tunes – trägt dazu bei, dass der Sound der wechselnden Formationen schwer einzuordnen und dennoch unverwechselbar bleibt. Auch Gastmusiker*innen und Rapper*innen gesellen sich immer wieder dazu: Trabanten eines Planeten in ständiger Rotation. Anlässlich des 25. Jubiläums hat das Kollektiv eine Single mit dem Titel „Es ist dein Geburtstag“ veröffentlicht, unter dem Motto: Ihr könnt euch gönnen ohne Ende!