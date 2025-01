JazzArtFestival 2025: UpBeat Hohenlohe mit URS INVITES und der Big Band des EWG

Mit URS Invites - Ursula Wienken - Bass / Leandro Irarragorri - Klavier / Claudia Ramos - Geige & Gesang / Raciel Estrada - Congas / Joshua Knauber - Schlagzeug.

Big Band des Erasmus Widmann Gymnasiums Schwäbisch Hall.

Das JazzArtFestival kooperiert auch 2025 wieder mit dem Hohenloher Kultursommer um jungen Jazz im Format "Upbeat Hohenlohe" zu fördern.

Die Big Band des Erasmus Widmann Gymnasium wird von Künstlern gecoacht und werden dann gemeinsam bei einem Konzert auf der Bühne stehen.

UpBeat Hohenlohe ist ein junges, kreatives Jazzprojekt: Aufstrebende Bands coachen Schülerinnen und Schüler und bieten Musikunterricht zum Anfassen! Am Ende steht ein Konzert an, das Schülercombo und Jungprofis gemeinsam bestreiten! Die Musiker sind hervorragende Pädagogen und arbeiten bei UpBeat Hohenlohe an Schulen intensiv mit jungen Nachwuchsmusikern, bringen ihnen den Jazz näher und bereiten sie auf ihre Rolle als Vorband beim gemeinsamen Festivalkonzert vor.