JazzArtFestival PLUS: Bella Wakame - Elektrosounds mit Flow Zimmer und Andi Haberl

BELLA WAKAME - Florian Zimmer "FLOW" (modularer Synthesizer) und Andi Haberl (Schlagzeug/sensorische Percussion)

Andi Haberl und Florian Zimmer alias Bella Wakame präsentieren ihr erstes gleichnamiges Studioalbum. Man hört Einflüsse von Bitchin Bajas, Jeremiah Chiu bis hin zu Groupshow (Jelinek, Leichtmann, Pekler), und der hypnotische, komplexe Kampf zwischen Form und Freiheit (der Spaß an momentaner Formlosigkeit) setzt sich im Laufe von 10 neuen Tracks fort. Basierend auf dem impulsiven, treibenden Zusammenspiel zwischen Schlagzeug/sensorischer Percussion (Andi Haberl) und modularem Synthesizer (Florian Zimmer) entführen die rasanten, freien Ergebnisse die Zuhörer in völlig neue Dimensionen – Klangwelten, die nicht wirklich nach ihren anderen musikalischen Projekten (The Notwist, SUN, Saroos, Driftmachine etc.) klingen.