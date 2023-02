Uschi Brüning und Stephan König

Die "Grand Dame" des deutschen Jazz kommt nach Schwäbisch Hall! Die in Leipzig geborene Uschi Brüning bringt 75 Jahre Lebens- und 60 Jahre Bühnenerfahrung mit.

Ihr Repertoire reicht von literarischen Chansons über Blues, Gospel, Swing Standards bis zur Improvisation im modernen Jazz. Mit Manfred Krug, den sie als ihr "Idol" bezeichnet, nahm sie zusammen das Album "Auserwählt" auf, das es bis in die Charts schaffte und mit dem "Platin Jazz Award" ausgezeichnet wurde.

In ihrer Biografie "So wie ich" erzählt die Sängerin erstmals von ihrem Leben als Musikerin in der DDR, dem ständigen Vabanquespiel mit dem SED-Regime und warum sie dennoch nie die Ausreise in den Westen erwogen hat. Schon von klein auf singt sie – zu Hause, auf der Straße, im Kinderheim, in der Schule. Mit dreizehn beschließt sie, als Sängerin berühmt zu werden. Ihre großen Vorbilder sind Caterina Valente und Ella Fitzgerald. An der Seite von Manfred Krug feiert die junge Uschi Brüning ihre ersten Bühnenerfolge. Sie gründet eine eigene Band, will sich als Frau in der Männerwelt des Jazz behaupten. Bald lernt sie den Saxophonisten Ernst-Ludwig Petrowsky kennen. Die beiden werden ein Paar und musikalische Partner, genießen als erfolgreiche Künstler manche Freiheiten: Jazz ist die geduldete Nische, in der sich auch Unangepasste und Regimekritiker relativ zwanglos zusammenfinden können. »So wie ich« ist eine Reise in die ehemalige DDR und ihre Musikszene – und eine Liebeserklärung Uschi Brünings an den Mann ihres Lebens. Das Buch gibt Einblick in das ebenso bewegte wie bewegende Leben dieser hinreißenden Jazzsängerin.

Uschi Brüning arbeitet mit vielen verschiedenen Musikern, so auch mit dem Pianisten Stephan König. Die "Herzenslieder" garantieren einen Abend voller Emotionen - intim und kammermusikalisch.

Besetzung;

Uschi Brüning - Gesang

- Gesang Stephan König - Piano

uschibruening.info