Ein Abend, der den Club in einen Ort für Begegnung, Gespräche und entspanntes Ankommen verwandeln.

In der Jazzbar verschmelzen dezente Live-Atmosphäre, warme Lichtstimmung und geschmackvolle Getränke und Snacks zu einem Setting, das perfekt für einen Start ins Wochenende ist.

Hier ist Raum für Freundschaften, neue Bekanntschaften, kurze Fluchten aus dem Alltag – und für alle, die den Jazzclub einmal ohne Konzertbetrieb erleben möchten.