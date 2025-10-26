Erleben Sie einen entspannten Jazzbrunch mit den Jessicats. Die reine Frauenband entführt Sie in die Welt des Jazz – mal sanft und gefühlvoll, mal rhythmisch und mitreißend.

Das Programm besteht aus bekannten und auch weniger gehörten Stücken ausschließlich weiblicher Komponistinnen des Jazz. Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten, während Sie von ihren zeitlosen Melodien begleitet werden. Perfekt für einen genussvollen Sonntag!

Besetzung:

Victoria Pohl Piano

Carolin Heuser Saxophon

Sabrina Damiani Kontrabass