Der Chor begeistert sein Publikum ohne Instrumente, nur mit Gesang!

Der Jazzchor Freiburg unter der Leitung von Bertrand Gröger besitzt einen erstklassigen internationalen Ruf.

Der Chor singt Englisch, Deutsch, Polnisch, Japanisch, Brasilianisch und Afrikanisch. Zudem kam während der Entwicklung dieses Programms ein Anruf aus New York: Ob der Chor zusammen mit Bobby McFerrin und Roger Treece deren Vocabularies-Album in Europa erstaufführen möchte? Er wollte und hat! Die besten Stücke daraus werden auch in Herrenberg zu hören sein. Außerdem wird der Chor neben eigens für ihn komponierten Stücken noch einige Hits aus dem von der FAZ hochgelobten A-Cappella-Album zum Besten geben.

www.jazzchorfreiburg.de

Veranstaltungsort bei gutem Wetter: Marktplatz, 71083 Herrenberg

Veranstaltungsort bei schlechtem Wetter: Stiftskirche, Kirchgasse 7, 71083 Herrenberg

Wetterhotline: 07032 / 924160 (am Veranstaltungstag ab 12 Uhr erreichbar)

Ermäßigte Karten gelten für Schüler, Studenten, Behinderte (über 50%), Bufdis und Inhaber der Bafa-Juleica-CARD gegen Vorlage eines Ausweises beim Einlass.