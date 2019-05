Jazzchor lemotion 10-jähriges Jubiläum

Das Konzert findet am 01.06.19 in der Aula Am Bildungscampus 2 (am Europaplatz) um 20 Uhr statt. Wir (Jazzchor lemotion) und Beauties and the Beats veranstalten ein Doppel-Chor-Event.

Großes Jubiläums-Konzert \"10 Jahre Jazzchor lemotion\"Am ersten Juni wird das 10-jährige Jubiläum in Heilbronn (Am Bildungskampus 2 ab 20 Uhr) gebührend gefeiert. Zusammen mit Beauties and the Beats aus Neckarsulm finden im Rahmen des diesjährigen Chorfests in Heilbronn ein Konzert als Teil des Abendprogramms statt. Das Publikum erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus südamerikanischen Rhythmen, anspruchsvollen Jazzharmonien, modernisierten Volksliedern und auch dem ein oder anderen Rock-Stück in ungewohntem Gewand.