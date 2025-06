5-TO-PLAY, die neue Formation.

Jazztrompeter Professor Stephan Zimmermann, mit Alberto Menendez am Saxofon, Dietmar Fuhr am Kontrabass und Holger Nesweda am Schlagzeug sowie dem jungen Ausnahmepianisten Paul Janoschka als Special Guest, widmet sich den Größen des Jazz. Das Programm „Jazzclassics“ ist eine Hommage an das renommierte New Yorker Jazzlabel „Blue Note“, bei dem einige der wohl berühmtesten Kompositionen der Jazzgeschichte veröffentlicht wurden – Meisterwerke voller faszinierender und mitreißender Klänge, interpretiert von fünf Meistern ihres Fachs.