Jazzclub Biergarten: Reutlingen University Big Band

Dass an der Hochschule Reutlingen nicht nur trocken unterrichtet wird, zeigt die Reutlingen University Big Band eindrucksvoll.

Die Band wurde 2019 von den beiden musikalisch äußerst aktiven Professoren Benjamin Himpel und Stephan Pitsch gegründet und hat sich seitdem zu einer stattlichen Formation aus Hochschulmitgliedern und externen Musikerinnen und Musikern entwickelt. Unter der Leitung von Benjamin Himpel bringt die Big Band frischen Schwung, Spielfreude und Energie auf die Bühne und präsentiert ein breit gefächertes Programm aus bekannten und weniger bekannten Jazzklassikern sowie Soul-, Funk- und Rockstücken.

Druckvolle Bläsersätze, groovende Rhythmen, stimmungsvolle Gesangseinlagen und abwechslungsreiche Soli sorgen für einen lebendigen Konzertabend voller Swing und guter Stimmung. Der echaz.Hafen bietet dafür die perfekte sommerliche Kulisse. Wir freuen uns auf einen mitreißenden Abend voller Big-Band-Sound.