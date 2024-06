Jazzclub-Biergarten: RT University Big Band

Seit ihrer Gründung im Wintersemester 2019/2020 hat sich die Reutlingen University Big Band, bestehend aus 22 talentierten Musikerinnen und Musikern der Region, zu einem treuen Publikumsmagneten entwickelt.

Mit Stücken wie „Feeling Good“, „Chelsea Bridge“, „Song for my Father“ und „Don’t Know Why“ zollt sie den Jazzgrößen Nina Simone, Billy Strayhorn, Horace Silver und Norah Jones Tribut. Unter der Leitung von Benjamin Himpel, einem erfahrenen Jazzmusiker und Professor an der Fakultät Informatik, präsentiert sie ein unterhaltsames Repertoire aus klassischem Big Band Jazz, Soul, Funk und Rock.