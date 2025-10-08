Jazzclub Jam Session – „Meet the Students“

„Just go for truth and beauty and forget the rest.“ (Bill Evans) – getreu diesem Motto haben die drei jungen Musiker aus Stuttgart, Köln und Mannheim auf der Bühne viel Spaß zusammen – und das auf hohem musikalischem Niveau.

Die Inspiration für ihre Musik liegt nicht nur im zeitgenössischen Jazz, sondern auch in klassischen Kompositionen aus der Zeit des Impressionismus und der Romantik.

Und nach dem Opener Set der Band heißt es: Let’s Jam!