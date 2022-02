Jam Session „Happy Birthday!”

Für die Session gilt die aktuelle Verordnung: 2G

Bei Sessions gibt es keine Voranmeldung, aber auch nur die Hälfte der Plätze im Club - First come, first seat!

Schon wieder ein Jahr rum! Unser kleiner Martin wird heute 65, und die "Stuttgart Connection" gratuliert zum halbrunden Geburtstag.

Wir sind gespannt wer sonst noch so alles zum Geburtstag aufspielt ...

Für Groove und Swing ist jedenfalls bestens gesorgt. Let’s Jam!