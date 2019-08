Jazzclub Jamsession

Der brasilianische Pianist Felipe Silveira und Saxophonist Lukas Pfeil lernten sich 2016 auf einer Session des Jazzclub Tübingen kennen. Seither pflegen sie eine enge Freundschaft und eine produktive musikalische Zusammenarbeit zwischen Campinas (BRA) und Stuttgart. 2018 und 2019 tourten sie gemeinsam in der Region um São Paulo. Nun ist Silveira zu Gast in Deutschland und die beiden Musiker kehren mit Jens Loh (b) und NN (dr) zurück in den Jazzclub wo alles begann. Nach einem Set ist offene Jam Session.