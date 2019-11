Alle Jahre wieder .... treffen sich Musiker aus dem Jazzclub am letzten Mittwoch vor Weihnachten zum fröhlichen Jammen, um sich und ihren Gästen die Zeit bis zum Christkindl unterhaltsam zu verkürzen und den Abschluss einer tollen Konzertsaison zu feiern. Wer alles dabei ist? Überraschung! Mehr wird nicht verraten, also kommen und zuhören und mitfeiern.

Wie in den letzten Jahren gehen eure Spenden an dem Abend an einen guten Zweck. Let’s Jam!