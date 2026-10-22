Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert "Intercity Revival Blues Band"

Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert am Donnerstag, dem 19. November 2026 in der Steinturnhalle Leonberg ab 19.30 Uhr:

Intercity Revival Blues Band

Die Intercity Revival Blues Band steht für Blues mit Geschichte – und für Musiker, die selbst jede Menge musikalische Geschichte mitbringen. Sechs erfahrene Instrumentalisten treffen hier aufeinander und verbinden Blues, Rhythm & Blues, Swing, Jazz und Boogie zu einem lebendigen, druckvollen Bandsound.

Dabei geht es nicht um eine möglichst originalgetreue Kopie vergangener Zeiten. Die Musik lebt von der Persönlichkeit der einzelnen Musiker, von spontaner Improvisation und von der Lust, bekannte Stücke immer wieder neu entstehen zu lassen.

Christian Rannenberg – Piano & Gesang

Mit Christian Rannenberg sitzt einer der profiliertesten deutschen Blues- und Boogie-Pianisten am Klavier. Bereits 1976 gehörte er gemeinsam mit Toscho Todorovic zu den Mitbegründern der Blues Company. Anfang der 1980er-Jahre zog es ihn nach Chicago, wo er unter anderem mit John Littlejohn und Jimmy Rogers spielte. Später lebte er in Kalifornien und arbeitete mit zahlreichen Größen des amerikanischen Blues zusammen.

Zu seinen musikalischen Weggefährten zählen unter anderem Charlie Musselwhite, Angela Brown und Big Jay McNeely. Diese unmittelbare Verbindung zum amerikanischen Blues ist bis heute in seinem Pianospiel zu hören.

Rannenbergs Piano gibt der Intercity Revival Blues Band ihr bluesiges Fundament – vom treibenden Boogie bis zum sparsamen, rauen Chicago-Blues.

Tobias Langguth – Gitarre

Tobias Langguth, Jahrgang 1957, arbeitet seit 1979 als Berufsmusiker. Studien- und Arbeitsaufenthalte führten ihn unter anderem nach Hamburg, Köln, Rio de Janeiro und New Orleans. Als Gitarrist, Sänger, Komponist und Arrangeur entwickelte er einen eigenen Stil zwischen Jazz, Bossa Nova und brasilianischer Popularmusik.

Er arbeitete mit zahlreichen Musikern der deutschen und brasilianischen Jazzszene und ist seit 2022 auch mit seinem eigenen Tobias Langguth Quartett unterwegs.

In der Intercity Revival Blues Band ist seine Vielseitigkeit besonders wertvoll: Er wechselt zwischen Gitarre und Bass und bringt neben Blues und Jazz auch seine Erfahrungen aus südamerikanischer Musik und anderen Stilrichtungen ein.

Gerhardt Mornhinweg – Trompete

Gerhardt Mornhinweg gehört seit vielen Jahren zur süddeutschen Jazzszene. Sein Name ist unter anderem mit der Darktown Jazzband, den Swinghouse All Stars und dem Banana Jazztrio verbunden. Aktuell ist er zudem regelmäßig in der Stuttgarter Wednesday Night Big Band zu hören.

Sein Trompetenspiel ist gleichermaßen im Swing wie im Blues zuhause: kraftvoll und „hot“, wenn es darauf ankommt, aber ebenso lyrisch und zurückgenommen bei Balladen. Damit erweitert er den klassischen Bluesbandsound um eine ausgesprochen jazzige Farbe.

Ebi Messmer – Bass & Mundharmonika

Ebi Messmer sorgt am Bass für das stabile Fundament der Band. Gleichzeitig bringt er mit der Mundharmonika eines der Instrumente ein, die wie kaum ein anderes mit der Geschichte des Blues verbunden sind.

Sein Wechsel zwischen Bass und Harp erweitert die klanglichen Möglichkeiten der Band erheblich – vom tragenden Groove der Rhythmusgruppe bis zum rauen, unmittelbaren Sound der Blues-Harmonica.

Jürgen Nitsche – Schlagzeug

Jürgen Nitsche bildet am Schlagzeug gemeinsam mit Bass und Piano das rhythmische Rückgrat der Band. Sein Part verlangt dabei weit mehr als nur einen stabilen Beat: Blues, Shuffle, Swing, Boogie und Rhythm & Blues brauchen jeweils ihren eigenen Puls.

Mit seinem Gespür für Dynamik gibt er den Solisten Raum und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Band jederzeit nach vorne geht.

Frithjof „Fidi“ Gänger – Saxofon & Gesang

Fidi Gänger, Jahrgang 1953, war jahrzehntelang als Berufsmusiker unterwegs und spielte auf Bühnen und Kreuzfahrtschiffen in vielen Teilen der Welt. Zu seinen beruflichen Stationen gehörte auch der Circus Roncalli. Daneben betrieb er viele Jahre eine eigene Produktionsfirma mit Tonstudio.

2017 gründete er den Jazzclub Leonberg, dessen 1. Vorsitzender er bis heute ist. Damit steht er nicht nur selbst auf der Bühne, sondern engagiert sich seit Jahren dafür, Jazz und verwandte Musikrichtungen in Leonberg einem breiten Publikum live zugänglich zu machen. Bei der Intercity Revival Blues Band übernimmt Fidi Saxofon und Gesang – mit einem Sound, der seine Wurzeln ebenso im Blues wie im Jazz und Rhythm & Blues hat.

Sechs Musiker – ein gemeinsamer Sound

Was die Intercity Revival Blues Band besonders macht, sind die unterschiedlichen musikalischen Lebenswege ihrer Mitglieder. Hier treffen jahrzehntelange Bühnenerfahrung, klassischer Chicago-Blues, Swing und Big-Band-Jazz ebenso auf Bossa Nova, Rhythm & Blues und die Erfahrung eines international arbeitenden Berufsmusikers.

Das Ergebnis ist kein Blues aus dem Museum, sondern lebendige, handgemachte Musik mit Groove, Improvisation und Spielfreude. Jeder der sechs Musiker bringt seinen eigenen Charakter ein – und genau daraus entsteht der Sound der Intercity Revival Blues Band.